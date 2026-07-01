72 yaşındaki Nükhet Duru, gelin oldu: Prova yapıyorum

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Nükhet Duru, yıllara meydan okuyan şarkıları ve güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Duru, ikonik sahne performansıyla dinleyicilerini büyülemeye devam ediyor.

Önceki gün sahnede olan ünlü isim, gecede seslendirdiği parçalarla kulakların pasını sildi. Hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatan Nükhet Duru, sahne kostümü olarak beyazlar içinde, duvaklı bir tasarım tercih etti.

Sanatçının bu büyüleyici ve asil tarzı salondaki herkesin beğenisini toplarken, konser esnasında bir dinleyicinin seslenmesiyle salondaki hava bir anda değişti.

"GELİNLİK PROVASI"

Bir dinleyicinin beyazlar içindeki usta sanatçıya "Gelin gibisiniz" demesi üzerine, Nükhet Duru'dan beklenmedik bir çıkış geldi. Hayranının bu yorumunu yanıtsız bırakmayan 72 yaşındaki sanatçı, "Gelinlik provası yapıyorum, nikah yakında." diyerek espri yaptı.