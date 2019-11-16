Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT tartışmasına noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu Topkapı kampüsünde düzenlenen, sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde kameralar karşısına geçti.

Gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT konusunda gelen taleplere çok net ifadelerle cevap verdi.

"SEÇİM KAYBETSEK DE YOKUM"

Erdoğan, "Tutturmuşlar EYT, İskandinav ülkeleri bu sistemle battı. Milletimizin zararına olan bir şeye yokum. Seçim kaybetsek de yokum.

Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler.

Niçin erken emeklilik? Bırakalım; ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını da en güzel şekliyle alsın. " dedi.

Erdoğan'dan 'EYT' açıklaması VİDEO



EMEKLİ MAAŞLARINI 4 KAT ARTIRDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Sosyal güvenlik sistemimizi yeniden inşa ettik. İşçi, memur için ayrı verilen hizmeti tek çatı altında topladık. Sosyal güvenlik sistemimizin bütçe üzerindeki yükünü de azalttık. E-devlet uygulamalarıyla da kağıt üzerinden yürütülen pek çok hizmeti elektronik ortama taşıdık. Emekli maaşlarını insani düzeyde hayat sürülebilecek seviyeye çıkardık. Hiçbir emekli maaşının bin liranın altında kalmamasını sağladık. Bayramlarda biner lira ikramiye vermeye başladık. Emekli maaşını 4 kat artırdık, kesintilerini kaldırdık.





PROTEZ OLAYINDA ANNE VE BABALARIN YANINDAYIZ

Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın intibakları için her türlü kolaylığı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz 17 yılda sosyal güvenlik alanının sağlık hizmeti alanında da çok önemli ilerlemeler sağladık. Genel sağlık sistemi dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem kurduk. Vatandaşlarımızın işlerini zorlaştıran, rencide eden uygulamaların hepsine son verdik. Elektronik reçete ile yanlış ilaç ve dozu ortadan kaldırdık. Artık evlere de sağlık hizmeti veriyoruz. Tüp bebekten kalıtsal hastalıkların tedavisine pek çok ödemeyi kapsama aldık. Kanser tedavisinde ilave ücret alınmasının önüne geçtik. Ateşli silah ve trafik kazaları kaynaklı protez ihtiyacının bedellerini de karşılamaya başladık. Protez olayında da anne ve babaların yanındayız.

Gençlerimizin mezun olduktan 2 yıl sonra ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerini sağladık. Kayıt altındaki aktif sigortalı sayısını 21 milyon 410 bin seviyesine çıkardık. Kayıtdışı ile birlikte istihdam 29 milyonun üzerine çıktı. Kayıpları da hızla telafi ediyoruz. İşsizlik oranı; geçen ağustostaki kur, enflasyon ve faiz saldırısının ardından yüzde 14'e kadar çıktı. Eylül verisi ile birlikte yeniden düşmeye başlamasını bekliyoruz.

ENFLASYON VE FAİZ

Faiz yüzde 40'a doğru gitmişti. Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık, yeni başkanlar beraber yüzde 13'e kadar indi. Enflasyon yüzde 8,6 ile son bir buçuk yılın en düşük seviyesine indi.

Halkıma hizmetten dolayı zarar ediyorsak, edelim.

EYT KÖTÜ BİR HESAPTIR

Bizim başımıza erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödeyecek ve ödedi. Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Erken emekli olup ikinci iş arayacak ve işsizliğin yükselmesine neden olacak. Bu hesap kötü bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum, beni bu yola teşvik etmeyin. Seçimi kaybetsek de olmayacak. İskandinav ülkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle battı. Herkes vaktinde emekli olmalı.

BAY KEMAL TERÖRİSTLERLE BİRLİKTE YÜRÜDÜ

Mehmetçik'le mücadele veren Suriye Milli Ordusu'na, ana muhalefet partisi terörist diyor. Bay Kemal teröristlerle beraber yürüdü. PKK ile beraber yürüdü, PKK'nın destekleriyle beraber yürüdü ve bu gerçekler belgelerle, filmlerle her şeyiyle elimizde.

Son Amerika seyahatini izlediniz ve Amerika seyahatinde yaptığımız görüşmeler, orada vardığımız neticeler ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Mehmetçiğimizin özellikle Suriye'nin kuzeyinde aldığı başarı ve kazandığımız hamdolsun o mücadele bir şeyi ortaya koyuyor: Bu millet bir şeye inandı mı bunu başarır.





SGK'DA KILIÇDAROĞLU DÖNEMİ

Hatırlayın; Savaş Ay’ın o programını hatırlıyorsunuz değil mi? Rezalete bakın. Bay Kemal’e 5 tane koyun teslim edin, inanın kaybeder gelir. İşte en dinamik, kendini güçlü hissettiği zamanda kendisine SGK’yı verdiler hal ortada. Ne diyor? '10 yıl önce daha iyiydi, şimdi daha kötü.'

ŞEHİR HASTANELERİ ZARAR EDİYOR DİYOR, HALKIMA HİZMETTE ZARAR EDİYORSAK EDELİM

Şehir hastaneleri zarar ediyor diyor. Halkıma hizmette zarar ediyorsak edelim. Ama bunlar götürdüler hep. Onun için de halka hizmet veremediler. Kirli poşetleri tekrar vatandaşıma sattılar. Kan revan içindeki o serum şişeleriyle ne yazık ki tuvaletleri doldurdular. Sağlam girsen hasta çıkarsın o hale getirdiler. SGK’ya yapılan bütçe transflerine yönelik eleştirilerin çoğu ne anlama geldiği bilinmeden yapılıyor. Daha da vahimi, geçmişte faize ödenen paraların doğrudan millete hizmet için kullanılmasından da rahatsız oluyor. anayasamıza göre, zorunlu olan genel sağlık sigortasına 30 yıl boyunca niçin geçilemediği izah edemeyenler yapılan işi eleştirmek için sıraya giriyor."







