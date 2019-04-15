Dünya manşetlerinde yeni hafta

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

ABD Merkez Bankası Fed’i eleştiren Trump’ın "Eğer Fed işini doğru yapsaydı borsa 5 bin ila 10 bin puan daha yüksek, büyüme de yüzde 3 yerine yüzde 4 olurdu" yorumları, WSJ’ın manşetinden paylaşıldı. American Airlines’ın, Boeing 737 Max tipi uçaklarla yapılacak seferlerin Ağustos ayı ortasına kadar iptal etmesi de ana sayfada yer alan konulardandı.

ABD – THE NEW YORK TIMES

Trump’ın İç Güvenlik Bakanlığı’ndaki görev alımları kararının ucunda, danışmanı Stephen Miller’ın sınır politikası konusundanki tutumlarının olduğu görüşüne yer veren NYT, İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ve Gizli Servis direktörü Randolph Alles kovulmasında Miller’ın etkisi olmasını gündeme taşıdı.

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

Almanya Federal Ağ İdaresi’nin, Huawei 5G ekipman sağlayıcısının Almanya’nın tüm standart ve güvenlik gereksinimlerine uyması halinde "özel" olarak dışlanmaması gerektiğine hükmetmesi, FT’ın gündemindeydi.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Spor tarihinin en büyük geri dönüşü olarak lanse edilen, ABD’li golfçü Tiger Woods’un, 2008’de ABD Açık Golf Turnuvası’nda şampiyon olmasından 11 yıl sonra gelen Masters şampiyonluğu, The Guardian’ın manşet konusuydu. Ekvador yetkililerinin, Julian Assange’ı, büyükelçilikte yaşadığı 7 boyunca Ekvador devlet başkanının özel hayatı da dahil olmak üzere birçok gizli bilgiyi dışarı sızdırarak, ülkenin iyi niyetini suistimal ettiğine dair suçlamaları, İngiliz gazetenin gündeminde öne çıkan bir diğer başlık oldu.

FRANSA – LIBERATION

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, bu akşam yapacağı konuşma ile Sarı Yelekliler'in taleplerine yanıt verecek olması, gazetenin ana gündem konusuydu.

İRAN – IRAN DAILY

İran İçişleri Bakanı’nın, ülkedeki sel felaketi sonrasında meydana gelen bilançoyu açıklaması, gazetenin gündemindeydi.