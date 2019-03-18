Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları (ŞT), 20-24 Mart 2019 tarihleri arasında 1’i yeni, 19 oyunla tiyatroseverlerle buluşacak. Şehir Tiyatroları'nda birbirinden güzel oyunlar sahnelenecek.

SAHNELENECEK OYUNLAR

Söz Veriyorum, Geç Kalanlar, Ay Işığında Şamata, Vahşi Batı, Aşk Bir Zamanlar(Gazele), Ben Çağırmadım, Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Saadet Hanım, Son ve çocuk oyunları Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Bisküvi Adam, Bir Kümes Hikâyesi, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Elma Kurdu Kırtık, Pollyanna, Benim Güzel Pabuçlarım, Yaşasın Barış, Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt, Bir Gün Ayakkabımın Teki.