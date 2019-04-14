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Maltepe'de oyların sayımında son durum

İstanbul'da seçim sonuçlarının belirlenmesine saatler kaldı. Ancak AK Parti'nin olağanüstü itiraz başvurusu için 1 hafta süresi var.

Haber Merkezi | 14.04.2019 - 10:43..
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Maltepe'de oyların sayımında son durum

Yerel seçimlerin üzerinden tam 2 hafta geçti. İstanbul sonuçları merakla bekleniyor. Son rakamlara göre Ekrem İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'dan 13 binden daha fazla oy aldığı belirtiliyor.

Maltepe'deki Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde oyların sayımı sırasında dün kavga çıktı. Milletvekillerinin de karıştığı kavga sonrası oy sayım işlemi iptal edildi.

800'DEN FAZLASI SAYILDI

Bu sabah saatlerinde oy sayımına yeniden devam edildi. Sayılması gereken bin 89 sandıktan 800'ünün şu ana kadar sayıldığı ifade ediliyor.

Maltepe'de oyların sayımında son durum

Kalan sandıkların sayımının bu gece tamamlanması bekleniyor.

AK PARTİ VE CHP'NİN HAZIRLIĞI

CHP cephesi yaptığı açıklamada yarın Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Ekrem İmamoğlu'na mazbatayı teslim edeceğini iddia etti. CHP cephesi mazbata beklerken AK Parti cephesi de olağanüstü itiraza hazırlanıyor. Bunun için Maltepe'de yeniden sayım işleminin tamamlanması bekleniyor.

1 HAFTA SÜRESİ VAR

Birleştirme tutanaklarının kesinleşmesinden sonra AK Parti'nin olağanüstü başvuru için bir haftalık süresi var.

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