Dünya gazetelerinde günün başlıkları

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

ABD’de şiddetli etkisini özellikle Teksas ve Oklahoma eyaletlerinde gösteren hortumların ardından meydana gelen hasarlar ve olası sel felaketleri, WSJ’ın gündem konusu oldu. ABD’li gazetenin ana sayfasında yer alan diğer bir konu ise ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle Çinli mühendislerin istihdamı konusunda yaşanan yavaşlamanın Intel ve Qualcomm gibi büyük şirketleri de etkilemesi oldu.

ABD – THE NEW YORK TIMES

ABD Temsilciler Meclisi’nde yaşanan siyasi gerilimi ana sayfaya taşıyan NYT, Demokratların, Trump’a görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma açılması yönünde artırdıkları baskılara yer verdi.

İNGİLTERE – THE TIMES

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin AB'den ayrılık süreci Brexit için bazı değişiklikler yaptığı anlaşmayı, son bir kez Parlamento'nun onayına sunacağını açıklaması İngiliz gazetenin manşet konusuydu.

İNGİLTERE – THE DAILY TELEGRAPH

Theresa May’in, milletvekillerinin AB'den Çıkış Anlaşması Tasarısı'na destek çıkmaları durumunda Parlamento'da 'yeni bir referandum düzenlenebilmesi için de oylama yapılacağını' ifade etmesi, Brexit için son şans başlığıyla manşete taşındı.

İNGİLTERE – THE INDEPENDENT

AB'den bir türlü ayrılamayan İngiltere'de Başbakan May, son kez Brexit teklifini yenileyeceğini duyurması, May’in başarısız planı açısıyla gündemdeki yerini aldı.

İRAN – IRAN DAILY

İranlı gazete, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ABD’ye yönelik söylemlerine yer vererek, "İran’ı tehdit ettikten 2 saat sonra pişman oluyor ve tehditlerinden geri adım atıyorlar" ifadelerini paylaştı.