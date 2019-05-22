taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Dünya gazetelerinde günün başlıkları

ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle teknoloji devi şirketlerde özellikle Çinli teknik mühendislerle ilgili yaşanan istihdam düşüşü, gündemde öne çıkan başlıklardandı.

Haber Merkezi | 22.05.2019 - 12:30..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

 

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

ABD’de şiddetli etkisini özellikle Teksas ve Oklahoma eyaletlerinde gösteren hortumların ardından meydana gelen hasarlar ve olası sel felaketleri, WSJ’ın gündem konusu oldu. ABD’li gazetenin ana sayfasında yer alan diğer bir konu ise ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle Çinli mühendislerin istihdamı konusunda yaşanan yavaşlamanın Intel ve Qualcomm gibi büyük şirketleri de etkilemesi oldu.

Dünya gazetelerinde günün başlıkları

 

ABD – THE NEW YORK TIMES

ABD Temsilciler Meclisi’nde yaşanan siyasi gerilimi ana sayfaya taşıyan NYT, Demokratların, Trump’a görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma açılması yönünde artırdıkları baskılara yer verdi.

Dünya gazetelerinde günün başlıkları

 

İNGİLTERE – THE TIMES

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin AB'den ayrılık süreci Brexit için bazı değişiklikler yaptığı anlaşmayı, son bir kez Parlamento'nun onayına sunacağını açıklaması İngiliz gazetenin manşet konusuydu.

Dünya gazetelerinde günün başlıkları

 

İNGİLTERE – THE DAILY TELEGRAPH

Theresa May’in, milletvekillerinin AB'den Çıkış Anlaşması Tasarısı'na destek çıkmaları durumunda Parlamento'da 'yeni bir referandum düzenlenebilmesi için de oylama yapılacağını' ifade etmesi, Brexit için son şans başlığıyla manşete taşındı.

Dünya gazetelerinde günün başlıkları

 

İNGİLTERE – THE INDEPENDENT

AB'den bir türlü ayrılamayan İngiltere'de Başbakan May, son kez Brexit teklifini yenileyeceğini duyurması, May’in başarısız planı açısıyla gündemdeki yerini aldı.

Dünya gazetelerinde günün başlıkları

 

İRAN – IRAN DAILY

İranlı gazete, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ABD’ye yönelik söylemlerine yer vererek, "İran’ı tehdit ettikten 2 saat sonra pişman oluyor ve tehditlerinden geri adım atıyorlar" ifadelerini paylaştı.

Dünya gazetelerinde günün başlıkları

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gaziantep'te ve İstanbul'da art arda intiharlar

Gaziantep'te ve İstanbul'da art arda intiharlar

613
ABD'den Türkiye'ye S-400'lerin iptali için süre

ABD'den Türkiye'ye S-400'lerin iptali için süre

610
Yeni yasa çıkınca askerler terhis olacak

Yeni yasa çıkınca askerler terhis olacak

126
Şanlıurfa'da mülteci kampını tahliye sürüyor

Şanlıurfa'da mülteci kampını tahliye sürüyor

201
Ekrem İmamoğlu, belediyedeki araçları şikayet etti

Ekrem İmamoğlu, belediyedeki araçları şikayet etti

660
Türkiye, ABD menşeli ürünlerde gümrük vergisini indirdi

Türkiye, ABD menşeli ürünlerde gümrük vergisini indirdi

82
Davutoğlu: Konuşmaktan korkmayın

Davutoğlu: Konuşmaktan korkmayın

266
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir