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Dünya gazetelerinde günün başlıkları

Çinli teknoloji devi Huawei'nin ABD'ye açmaya hazırlandığı dava, Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa'da reform çağrısı ve ABD'de çok sayıda ölüme yol açan kasırga, gündemin öne çıkanlarından oldu.

Haber Merkezi | 05.03.2019 - 12:43..
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ABD – THE WALL STREET JOURNAL

ABD'nin Alabama eyaletinin Lee bölgesinde yaşanan kasırga, WSJ’ın manşet konusu oldu.  Kasırgada 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Trump’ın eski avukatının yargılandığı dava devam ederken, Demokratların, Michael Cohen’in Trump aleyhine yönelik suçlamalarının derinlemesine araştırılması konusunda artan baskıları, ana sayfada öne çıkan diğer konulardan oldu.

Dünya gazetelerinde günün başlıkları

ABD – THE NEW YORK TIMES

NYT’ın da gündeminde, Alabama’daki kasırga vardı. Kasırganın artan bilançosunu öne çıkaran gazete, ABD’li Ulusal Güvenlik Ajansı’nın 11 Eylül’den bu yana aktif olan, Amerikanlıların konuşma ve mesajlaşmalarını kayııt altına alan telefon güvenlik uygulamasının, Cumhuriyetçi üyelerden gelen talep sonrasında kapatılmasına da ana sayfasında yer verdi.

Dünya gazetelerinde günün başlıkları

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

Çinli teknoloji üreticisi Huawei’nin, ABD'nin Huawei ürünlerinin federal kurumlarda kullanımını yasaklaması kararını mahkemeye taşıması, FT gündeminde öne çıktı. Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun Kolombiya ziyareti sonrası, halkı 9 Mart Cumartesi günü hükümet karşıtı protestolar düzenlemek için sokağa çağırması da FT’ın manşetinden paylaşıldı.

Dünya gazetelerinde günün başlıkları

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Dünyaca ünlü elektronik müzik grubu Prodigy’nin solisti, 49 yaşındaki Keith Flint’in  İngiltere’nin Essex şehrindeki evinde ölü bulunmasının ardından gelen ölümünün şüpheli olduğu söylentileri, The Guardian’ın manşetine taşındı. İngiltere Başbakanı Theresa May’in, ülkede artan bıçaklanma olaylarına ilişkin verdiği “polis sayısının olaylarda doğrudan bir ilişkinin bulunmadığı” açıklamaları, Başbakan’a yönelik çok sayıda tepkini de doğmasına yol açtı.

Dünya gazetelerinde günün başlıkları

FRANSA – LE MONDE

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, 6 Mayıs'ta yapılacak AP seçimleri dolayısıyla 24 dilde yayınlanan "Avrupa'nın Rönesansı için" adlı mektubu ana sayfaya taşıyan gazete, Fransız Cumhurbaşkan’ın "Avrupa'nın Rönesansı" için yapılması gereken çalışmaları sıraladığı konuşmasına da yer verdi.  Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika’nın yaklaşan seçimlerde beşinci kez adaylığını koyacağını duyurmasının ardından ülke genelinde patlak veren protestolar da manşet konusu oldu.

Dünya gazetelerinde günün başlıkları

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