taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8674
Euro
6.5983
Altın
1342.95
Borsa
91993.06
Gram Altın
253.448

MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

Ankete göre; 23 Haziran'da seçmenlerin yüzde 44'ü Ekrem İmamoğlu'na, yüzde 42,5'i Binali Yıldırım'a oy vereceğini söyledi.

Haber Merkezi | 17.06.2019 - 16:03..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

MAK Danışmanlık tarafından, 33 bin kişi ile 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi için kamuoyu araştırması yaptı.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, önceki çalışmasında, oyunu değiştirebilecek seçmen potansiyelini yüzde 13 olarak açıklamıştı.

Yapılan son çalışmada seçmenlere, İstanbul seçimlerinde hangi adayı tercih edecekleri soruldu.

1,5 PUAN ÖNDE

Anket sonucunda Ekrem İmamoğlu, yüzde 44 ile Binali Yıldırım'ın 1,5 puan önünde.

Ayrıca soru yöneltilen kişilere, 31 Mart seçiminde hangi adayı tercih ettikleri soruldu. Verilen cevaplar İmamoğlu'nun yüzde 0,1 puan ile önde çıktığını çıkardı.

İşte MAK Danışmanlık'ın anket çalışması;

MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

279
İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

590
İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

382
Türkiye tarihi canlı yayını FOX TV'den izledi

Türkiye tarihi canlı yayını FOX TV'den izledi

344
İmamoğlu ve Yıldırım'ın yayın öncesi karşılaşma anı

İmamoğlu ve Yıldırım'ın yayın öncesi karşılaşma anı

389
Fotoğraf sırasında İmamoğlu ile Yıldırım'ın diyaloğu

Fotoğraf sırasında İmamoğlu ile Yıldırım'ın diyaloğu

162
Sema Suna Özcan'ın canlı yayın paylaşımı

Sema Suna Özcan'ın canlı yayın paylaşımı

696
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir