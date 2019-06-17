MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

MAK Danışmanlık tarafından, 33 bin kişi ile 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi için kamuoyu araştırması yaptı.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, önceki çalışmasında, oyunu değiştirebilecek seçmen potansiyelini yüzde 13 olarak açıklamıştı.

Yapılan son çalışmada seçmenlere, İstanbul seçimlerinde hangi adayı tercih edecekleri soruldu.

1,5 PUAN ÖNDE

Anket sonucunda Ekrem İmamoğlu, yüzde 44 ile Binali Yıldırım'ın 1,5 puan önünde.

Ayrıca soru yöneltilen kişilere, 31 Mart seçiminde hangi adayı tercih ettikleri soruldu. Verilen cevaplar İmamoğlu'nun yüzde 0,1 puan ile önde çıktığını çıkardı.

İşte MAK Danışmanlık'ın anket çalışması;