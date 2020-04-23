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75'lik nine, yasaktan bunaldı bahçe duvarına tırmandı

Adıyaman'da koronavirüs nedeniyle evde kalmaktan sıkılan 75 yaşındaki yaşlı kadının, duvara tırmanarak caddeye çıkma girişimi görenleri hayrete düşürdü.

İHA |
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75'lik nine, yasaktan bunaldı bahçe duvarına tırmandı

Çocuklarının zincir ile kapattığı bahçe kapısını açamayan 75 yaşındaki Zahide Karakurt isimli yaşlı kadın, sokağa çıkmak için çareyi duvara tırmanmakta buldu.

Duvara tırmanan ve duvardan tutunarak aşağı inen yaşlı kadını gören komşuları, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Komşuların uyarılarına aldırış etmeyen yaşlı kadın, kimseyi dinlemedi.

75'lik nine, yasaktan bunaldı bahçe duvarına tırmandı

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Örümcek gibi tırmanarak caddeye ulaşan yaşlı kadının azmi, ‘pes’ dedirtti. İlerlemiş yaşına rağmen engel tanımayan yaşlı kadın, hareketleriyle gençlere taş çıkarttı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında evden çıkamayan Zahide Karakurt, kısıtlamanın bitmesini dört gözle bekliyor.

75'lik nine, yasaktan bunaldı bahçe duvarına tırmandı ViDEO

"EVDE SIKILMAKTAN DELİ OLACAĞIM"

Türkçe bilmeyen yaşlı kadın, Kürtçe olarak “Evet evde sıkılmaktan adeta deli olacağım. Ben de kendimi oradan aşağıya attım. Taziyeye gidecektim bırakmadılar, ben de kendimi oradan aşağıya attım.” dedi.

Zahide Karakurt’tun oğlu Yusuf Karakurt ise “Evde canı sıkılıyor. Duvarın üzerine çıkarak kendisini aşağıya attı. Ben de kendisine bir daha dışarı giderse polis çağıracağımı söyledim. Kapıyı da zincirledik, bir baktım bu defa duvarın üzerinden atladı. Evet evde çok sıkılıyor.” diye konuştu.

75'lik nine, yasaktan bunaldı bahçe duvarına tırmandı

75'lik nine, yasaktan bunaldı bahçe duvarına tırmandı

75'lik nine, yasaktan bunaldı bahçe duvarına tırmandı

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