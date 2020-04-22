1 Korona, 73 bin liralık 'Manisa Lalesi'ne yaradı Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen ve endemik bir bitki türü olan 'Manisa Lalesi'ni koparmanın cezası bu yıl 73 bin 747 TL oldu.

2 20 yaş altı pazar çalışanı polisten kaçamadı Esenyurt'ta pazar alanında koronavirüs tedbirlerini denetleyen polis ekiplerini gören 20 yaş altındaki genç, tezgahın altına saklanmaya çalıştı.

3 Burdur'da kumar oynayan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 kişiye, toplamda 44 bin 100 lira para cezası uygulandı. Kumar oynanan yer mühürlendi.

4 ABD'den koronavirüste ikinci dalga sert olabilir uyarısı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, gelecek kış ikinci koronavirüs dalgasının grip sezonuna denk gelmesiyle ABD'ye daha ağır etki edeceği uyarısı yaptı.

5 2008'de keşfedilen gezegenin aslında hiç var olmadığı ortaya çıktı Bilim insanlarının 2008 yılında keşfettiği bir gezegenin, aslında enkaz bulutu olduğu tespit edildi.

6 76 ülkeden 32 bin civarı Türk vatandaşı ülkeye getirildi Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, korona nedeniyle şu ana kadar 32 bin civarında Türk vatandaşının ülkeye getirildiğini açıkladı.