76 ülkeden 32 bin civarı Türk vatandaşı ülkeye getirildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm uçuçların iptal edilmesi üzerine çok sayıda Türk vatandaşı Türkiye'ye dönememişti.
Virüsle mücadele devam ederken, yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının ise ülkeye getirilmesine devam ediliyor.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı da, ülkeye dönen vatandaşların sayısı hakkında açıklama yaptı.
YAKLAŞIK 32 BİN VATANDAŞ ÜLKEYE DÖNDÜ
Faruk Kaymakcı, salgın nedeniyle şu ana kadar 76 ülkeden 32 bin civarında Türk vatandaşının Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.