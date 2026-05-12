76'ncı transfer: AK Parti'ye katılan belediye başkanları tam liste

CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, bugün AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın bitiminde Köksal'a AK Parti rozetini taktı.

Köksal'ın yanı sıra Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinin belediye başkanı Veysel Topçu da CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

BURCU KÖKSAL 76'NCI TRANSFER

Köksal ile Topçu, 2024 yerel seçimlerinden bu yana AK Parti'ye katılan 75 ve 76'ncı belediye başkanları oldu.

Bugüne kadar AK Parti'ye 1'i büyükşehir, 44'ü ilçe ve 29'u belde olmak üzere 2024 yerel seçimlerinde başka partilerden veya bağımsız seçilmiş 74 belediye başkanı, AK Parti'ye katıldı.

CHP'DEN GEÇENLER 17'YE YÜKSELDİ

Köksal ve Topçu'nun katılımıyla aynı zamanda 2024 yerel seçimlerinden bu yana CHP'den seçilerek AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının sayısı 17'ye yükseldi.

YENİDEN REFAH'TAN 34 TRANSFER

AK Parti'ye katılan belediye başkanları arasında birinci sırada ise Yeniden Refah Partisi var.

Yeniden Refah Partisi'nden seçilen toplam 34 belediye başkanı, daha sonra farklı tarihlerde AK Parti'ye geçti.

İYİ PARTİ'DEN 9 KATILIM

AK Parti'ye katılanlar arasında İyi Parti'den seçilen 9, bağımsız seçilen de 7 belediye başkanı yer alıyor.

Ayrıca DEVA Partisi'nden seçilen 3, Saadet Partisi'nden seçilen 2 ve Demokrat Parti'den seçilen 1 belde belediye başkanı da AK Parti'nin transferleri arasında.

DEM'DEN DE GEÇİŞ VAR

DEM Parti'den seçilen 2 belediye başkanının da AK Parti'ye katılması dikkat çekiyor.

AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının listesi

BÜYÜKŞEHİR

Özlem Çerçioğlu (Aydın Büyükşehir - CHP)

İL

Burcu Köksal (Afyonkarahisar - CHP)

İLÇE

1. Alpaslan Karabulut (Batman / Beşiri – Yeniden Refah Partisi)

2. Kadir Kumbul (Antalya / Serik – CHP)

3. Mustafa İberya Arıkan (Aydın / Söke – CHP)

4. Osman Yıldırım Kaya (Aydın / Sultanhisar – CHP)

5. Malik Ercan (Aydın / Yenipazar – CHP)

6. Umut Yılmaz (Gaziantep / Şehitkamil – CHP)

7. Mustafa Kodal (Isparta / Yalvaç – İYİ Parti)

8. Muammer Yanık (Kastamonu / Bozkurt – Bağımsız)

9. Yasemin Fazlaca (Yalova / Altınova – CHP)

10. Hamit Tutuş (Batman / Hasankeyf – CHP)

11. Gökhan Budak (Ardahan / Göle – CHP)

12. Mahmut Dal (Adana / Saimbeyli – Bağımsız)

13. Cömert Özen (Adana / Feke – Yeniden Refah Partisi)

14. Mustafa Güzel (Gaziantep / Karkamış – CHP)

15. Mesut Karayiğit (Ordu / Çaybaşı – Yeniden Refah Partisi)

16. Zafer Arpacı (Uşak / Banaz – Bağımsız)

17. Sedat Uçar (Bingöl / Yedisu – İYİ Parti)

18. Sadık Sefer (Konya / Hüyük – Bağımsız)

19. Fuat Koçal (Trabzon / Vakfıkebir – Bağımsız)

20. Murat Daban (Manisa / Selendi – Yeniden Refah Partisi)

21. Abdülbaki Kara (Gümüşhane / Şiran – DP)

22. Mehmet Ali Yılmaz (Konya / Yalıhüyük – Yeniden Refah Partisi)

23. Ebubekir Irmak (Elazığ / Sivrice – Yeniden Refah Partisi)

24. Mehmet Aydın (Konya / Çumra – Yeniden Refah Partisi)

25. Davut Karadavut (Yozgat / Kadışehri – Yeniden Refah Partisi)

26. Adnan Topal (Samsun / Ladik – Yeniden Refah Partisi)

27. Şerafettin Aydoğdu (Samsun / Yakakent – İYİ Parti)

28. Sezai Çelikten (Sivas / Gemerek – Yeniden Refah Partisi)

29. Fatih Karabatı (Bursa / Karacabey – İYİ Parti)

30. Ercan Özel (Bursa / Yenişehir – İYİ Parti)

31. Necati Koç (Konya / Sarayönü – Yeniden Refah Partisi)

32. İsa Yıldırım (Antalya / Aksu – CHP)

33. Fatih Orhan (Konya / Altınekin – Yeniden Refah Partisi)

34. Ali Üzlük (Konya / Ahırlı – İYİ Parti)

35. İsmet Aslan (Ağrı / Hamur – Yeniden Refah Partisi)

36. Emrullah Akpınar (Erzurum / Aziziye – Yeniden Refah Partisi)

37. Hayrettin Özdemir (Erzurum / Horasan – İYİ Parti)

38. Hasan Ustaoğlu (Konya / Seydişehir – CHP)

39. Mesut Mertcan (Konya / Emirgazi – Yeniden Refah Partisi)

40. Nevzat Karasu (Erzurum / Köprüköy – Yeniden Refah Partisi)

41. Ali Öztoklu (Konya / Doğanhisar – Yeniden Refah Partisi)

42. Rehattin Şencan (Samsun / Ayvacık – Yeniden Refah Partisi)

43. Mehmet Begit (Şanlıurfa / Birecik – DEM)

44. Hamza Bilgin (Trabzon / Arsin – Yeniden Refah Partisi)

BELDE

1. Ali Açmaz (Elazığ / Arıcak / Bükardi – Yeniden Refah Partisi)

2. Mustafa Duran (Kırşehir / Çiçekdağı / Köseli – Demokrat Parti)

3. Selahattin Aysu (Ağrı / Eleşkirt / Yayladüzü – Yeniden Refah Partisi)

4. İlhami Zeyrek (Ağrı / Eleşkirt / Yücekapı – Yeniden Refah Partisi)

5. Selahattin Yalçın (Muş / Merkez / Yaygın – SP)

6. İsmail Akpınar (Aksaray / Merkez / Yeşiltepe – İYİ Parti)

7. Ali Aydemir (Sivas / Merkez / Yıldız – Yeniden Refah Partisi)

8. Ramazan Aydın (Elazığ / Karakoçan / Sarıcan – SP)

9. Şenol Öncül (Çorum / Ortaköy / Aştavul – CHP)

10. Hasan Turgut (Şırnak / İdil / Karalar – CHP)

11. Ali Pelit (Tokat / Merkez / Çat – Yeniden Refah Partisi)

12. Zeynep Çelik (Çanakkale / Yenice / Kalkım – Bağımsız)

13. Bayram Öztürk (Elazığ / Palu / Beyhan – Bağımsız)

14. Adem Gümüş (Erzincan / Tercan / Kargın – Yeniden Refah Partisi)

15. Ayhan Çavuş (Çankırı / Orta / Yaylakent – Yeniden Refah Partisi)

16. Abit Özdemir (Muş / Bulanık / Rüstemgedik – DEVA Partisi)

17. Maşuk Ataş (Muş / Bulanık / Sarıpınar – DEVA Partisi)

18. Eşref Varol (Bingöl / Merkez / Ilıcalar – Yeniden Refah Partisi)

19. Hayrettin Çiçek (Bingöl / Merkez / Sancak – Yeniden Refah Partisi)

20. Ömer Faruk Yenilmez (Muş / Merkez / Yeşilova – Yeniden Refah Partisi)

21. Alihan Babat (Şırnak / Uludere / Şenoba – Yeniden Refah Partisi)

22. Soner Erkan (Giresun / Eynesil / Ören – Yeniden Refah Partisi)

23. Fehim Kaya (Bingöl / Bulanık / Yoncalı – Yeniden Refah Partisi)

24. Halil İbrahim Karabulut (Batman / Beşiri / İkiköprü – DEM Parti)

25. İmadeddin Ekmis (Batman / Merkez / Balpınar – Yeniden Refah Partisi)

26. Muammer Çelikbaş (Niğde / Çiftlik / Bozköy – CHP)

27. Mehmet Sıddık Salur (Muş / Merkez / Karağaç – Yeniden Refah Partisi)

28. Cumali Öztürk (Kütahya / Gediz / Yenikent – İYİ Parti)

29. Haydar Sert (Adıyaman / Besni / Suvarlı – DEVA Partisi)

30. Veysel Topçu (Afyonkarahisar / Dinar – CHP)

BEYKOZ BAŞKANVEKİLİ DE AK PARTİ'YE KATILDI

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine belediye meclis üyelerince Beykoz Belediye Başkanvekili olarak seçilen CHP'li Özlem Vural Gürzel de daha sonra AK Parti'ye katıldı.