77 ilde narkotik operasyonu: Bin 187 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucuyla mücadelede, vatandaşın huzur ve güvenliği adına gerçekleştirilen çalışmalar, hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda son 2 haftada düzenlenen operasyonların detaylarını İçişleri Bakanlığı aktardı.

"2 MİLYON 685 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ"

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden operasyonların 77 ilde düzenlendiğini belirten bakanlık, 2 ton 103 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlık paylaşımda ayrıca şu sözlere yer verdi:

“77 ilde 'uyuşturucu madde satıcılarına' yönelik polisimiz tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda; 2 ton 103 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.”

"2 BİN 284 ŞÜPHELİDEN BİN 187'Sİ TUTUKLANDI"

"2 bin 284 şüpheli yakalandı. Bin 187'si tutuklandı. 337'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

"77 İLDE NARKOTİK OPERASYONLARI DÜZENLENDİ"

“Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 77 ilde 3 bin 420 ekip, 6 bin 376 personel, 28 hava aracı ve 58 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.”

"ZEHİR TACİRLERİNE KARŞI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

“Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle; gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.



Kahraman polislerimizi, Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.”