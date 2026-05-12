77 yıllık şirkette devrim! Cips paketleri tek renk oluyor

ABD ve İsrail'in savaşı, dünya tedarik zincirini etkilemeye devam ediyor.

Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalmasıyla birlikte, dünya genelindeki şirketler hammadde tedarik etmekte aksamalar yaşıyor.

Japonya'da atıştırmalık üreticisi Calbee, savaş nedeniyle yaşanan nafta kıtlığı sebebiyle mürekkepte sorun yaşadı.

PAKETLERİ DEĞİŞTİRİYOR

Üretici firma, patates cipsi de dahil olmak üzere amiral gemisi ürünlerinin ambalajında ​​siyah beyaz tasarıma geçme kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, bu adımın "Orta Doğu'daki devam eden gerilimler nedeniyle bazı hammaddelerde yaşanan tedarik istikrarsızlığına" yanıt olarak atıldığı belirtildi.

Siyah beyaz tasarım değişikliği 14 ürünü etkileyecek.

Calbee'nin belirttiğine göre, yeni ambalajlar 25 Mayıs'ta piyasaya sürülecek ve ürün kalitesini etkilemeyecek.