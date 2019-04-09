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Dış basından derlenen haberlerde bugün

ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı'na verdiği açık destek, yabancı basının öne çıkardığı konu oldu.

Haber Merkezi | 09.04.2019 - 12:44..
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ABD – THE WALL STREET JOURNAL

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristjen Nielsen’ın, Donald Trump’ın baskıları üzerine istifa etmesinin ardından ülkede yaşandığı iddia edilen göçmen politikalarından sorumlu bakanlara yönelik ayıklama çalışmaları, WSJ’ın ana gündem konusuydu.

ABD Başkanı Donald Trump’ınüzerindeki hakimiyetini kaybettiği ABD Merkez Bankası idaresinde, FED Yöneticileri Kurulu'na popüler isimleri aday gösterme politikasını bırakıp yedi üyeli kurulun açık iki pozisyonuna tartışmalı isimleri getirme önerisinde bulunması öne çıkan bir diğer konu oldu.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

ABD – THE NEW YORK TIMES

ABD’nin İran’ın resmi ordusu olan İran Devrim Muhafızları’na yönelik yaptığı “terörist örgüt” açıklaması, NYT’ın gündem konusu oldu. Gazetenin ana sayfasındaki bir diğer başlık ise genel seçimlerde yarışan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Başkanı Trump’tan gördüğü siyasi destek oldu.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

ABD’nin İran ordusunu resmen terörist grup olarak tanıyarak Orta Doğu’daki siyasi gerilimi kızıştırması, Financial Times’ın gündeminde öne çıkan konu oldu.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

İNGİLTERE – THE TIMES

Brexit’in 30 Haziran'a kadar ertelemesini talep eden Başbakan Theresa May’in, kararına destek bulmak için Almanya Başbakanı Angela Merkel’le bir araya gelecek olması, İngiliz gazetenin ana sayfasında yer aldı.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Brexit için ek süre talep eden Theresa May’in, bu hamlesiyle birlikte Muhafazakar Parti milletvekillerinin öfkesini üzerine çekerek güç kaybettiğine yönelik görüşleri The Guardian’ın gündem konusuydu.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

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