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786 kişi koronayı yendi

Türkiye'de bugün ölümcül koronavirüsü 302 hasta daha yendi ve toplam iyileşen hasta sayısı 786'ya yükseldi.

AA |
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786 kişi koronayı yendi

Koronavirüsle ülke çapında başlatılan mücadele kararlı bir şekilde sürdürülüyor.

Alınan önlemlerle virüsün yayılımı önlenirken, virüsle enfekte olan hastaların tekrar sağlıklarına kavuşması için yoğun bir çaba harcanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Twitter hesabından paylaştı.

TEST SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Koca, paylaşımında, bugüne kadar yapılan 161 bin 380 testin yüzde 12,18'inin son 24 saat içinde gerçekleştiğini vurguladı.

786 kişi koronayı yendi

İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Taburcu edilen hasta sayısına da dikkati çeken Koca, "İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım." ifadelerini kullandı.

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