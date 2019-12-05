Karamollaoğlu, Kanal İstanbul'un durdurulmasını istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çılgın proje olarak açıkladığı Kanal İstanbul, son günlerde yeniden gündemde.

Projeye karşı üst üste "Durdurun, yapmayın" çağrıları yapılmaya başladı.

Mimarlar Odası'nın ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bu kervana katıldı.

EKOLOJİYİ BOZACAK

Partisinin genel merkezinde konuşan Karamollaoğlu, "Kanal İstanbul projesi... İlim adamları da çok açık ve net bir şekilde bu projenin Trakya'da ciddi manada ekolojiyi bozacağını, yer altı su dengesini bozacağını, belli bir süre içinde Marmara'nın elden çıkacağını ortaya koyuyor. İstanbul bu kanalla adeta ada haline getiriliyor. Bu bizi endişelendiriyor." dedi.

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MALİYET 75 MİLYAR LİRA, YILLIK 6 MİLYAR DOLAR GELİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde açıkladığı çılgın projenin maliyeti, 75 milyar lira olarak hesaplandı.

7 yılda tamamlanması öngörülen Kanal İstanbul projesinin, Süveyş ve Panama Kanalı'na rakip olması, Avrupa'da da endişeye neden oluyor.

Türkiye'nin, bu projeden yıllık 6 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor.