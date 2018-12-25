Ensonhaber derledi: Dünya manşetlerinde bugün

AMERİKA – THE NEW YORK TIMES

Amerika’nın en çok okunan gazetesinin manşetinde, New York’taki Noel kutlamaları vardı. Beyaz Saray’ın ekonomik piyasayı sarsan kararlarını gündeme taşıyan gazetenin öne çıkan diğer başlıkları modern toplumdaki ebeveynlik sorunları, Endonezya’daki tsunami dehşetinin bilançoları ve Nikaragua’daki ölümcül eylemler sonrası kaçak yaşamlar süren kesimin yaşantısı oldu.

İSPANYA – EL PAIS

İspanya Kralı 5. Felipe’in genç nüfusa “verdiği topluma, bireysel düşünceye saygı ve ortak değerlere itaat” mesajı, İspanya’nın birçok gazetesinde tam sayfa verildi. Geçtiğimiz günlerde gösteri yapan ayrılıkçılara uygulanan polis şiddeti ile ilgili herhangi bir haberse manşete taşınmadı.

ALMANYA – BILD

Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine 2019 yılında Türkiye’ye yapcağı ziyaret, Bild’de öne çıkan konulardan oldu. Donald ve Melania Trump’ın Noel kutlamaları çerçevesinde Beyaz Saray’da halkla yaptıkları telefon görüşmeleriyse yine manşetten verilerek görüntülerin “absürtlüğü” eleştirildi.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Endonezya’daki tsunami felaketinin süregelen etkileri, Afganistan’daki intihar saldırısı ve Trump’ın eleştiri alan Noel kutlama görüşmeleri, The Guardian’da öne çıkan başlıklar arasında.

YUNANİSTAN - KATHİMERİNİ

Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan’da Ekonomi Bakanlığının 2019 ile beraber Avrupa Birliği Komisyonu’na ülkenin daha önce aldığı batık kredilerle ilgili bir taslak sunma planı, Kathimerini’nin ana gündemi oldu.

İRAN – IRAN DAILY

İran Dışişleri Bakanı Zarifi’nin yalkaşan yeni yıl için dünyaya verdiği barış mesajı manşetten verildi. Başkan Yardımcısı Eshaq Jahangiri’nin, hükümetin birinci önceliğinin ABD’nin uyguladığı yaptırımların etkisini hafifletmek ve piyasadaki dalgalanmaları önlemek olduğu demeci, ülkenin gündemindeki diğer konulardan oldu.