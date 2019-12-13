Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 11-15 Aralık 2019 tarihleri arasında 20 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.
SAHNELENECEK OYUNLAR
Amanvermez Avni, Can Yeleği, Hastalık Hastası, Kahvede Şenlik Var, Macbeth, İki Efendinin Uşağı, Tatlı Kaçık, Komik-i Şehir Naşit Bey, Hayal-i Temsil ve çocuk oyunları Yaşayan Sayfalar, Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Bisküvi Adam, Rüya, Yaşasın Barış, Pollyanna, Bir Kümes Hikâyesi, Harikalar Mutfağı, Palyaço Prens, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Karagöz Çiftlik Bekçisi.