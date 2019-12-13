Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

1 İmamoğlu, Erdoğan'ın Kanal İstanbul sözlerine yanıt verdi Oturmak için belediye başkanı seçilmediğini dile getiren İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul konusundaki kararlılığını bir kez daha tekrar etti.

2 İHH araştırdı: Müslümanlar 5 yıl daha kısa yaşıyor Bugün dünyadaki çatışmaların %60’ının İslam dünyasında yaşandığı ve 2010 yılından itibaren savaşlarda ölenlerin %80’inin Müslüman ülke vatandaşları olduğu belirtildi.

3 Emre Belözoğlu, Sivas maçında oynamak istiyor Ersun Yanal, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisini düşünerek Emre Belözoğlu'nu dinlendirmek istedi. Ancak kaptan, zorlu Sivas deplasmanında hocasından forma bekliyor.

4 Ceren Özdemir'in katili hakkında istenen ceza belli oldu Katil Özgür Arduç'un bir kez ağırlaştırılmış, iki kez de müebbet haois cezası istendi.

5 Apple, 5G pazarı nedeniyle iPhone 11 Pro üretimini azaltabilir Akıllı telefon pazarının 5G'ye kayması nedeniyle Apple'ın üretimi düşüreceği iddia edildi.

6 Kırgızistan’da 5 büyüklüğünde deprem Ülkenin güneyinde yerel saatle 10.39 sıralarında sarsıntı meydana geldi.