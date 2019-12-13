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Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

Şehir Tiyatroları 11-15 tarihleri arasında 20 oyunla seyircinin karşısına çıkacak.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 14:56..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 11-15 Aralık 2019 tarihleri arasında 20 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

SAHNELENECEK OYUNLAR

Amanvermez Avni, Can Yeleği, Hastalık Hastası, Kahvede Şenlik Var, Macbeth, İki Efendinin Uşağı, Tatlı Kaçık, Komik-i Şehir Naşit Bey, Hayal-i Temsil ve çocuk oyunları Yaşayan Sayfalar, Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Bisküvi Adam, Rüya, Yaşasın Barış, Pollyanna, Bir Kümes Hikâyesi, Harikalar Mutfağı, Palyaço Prens, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Karagöz Çiftlik Bekçisi.

OYUN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

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