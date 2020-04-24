8 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen ve "İstiklal Madalyası" verilmesi kararlaştırılan 8 şehit ve gazinin mirasçılarının isim listesi yer aldı.
RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
Yayımlanan Resmi Gazete’deki 8 şehidin isimleri şöyle:
"Akşehir - Ali oğlu 1307 (1891) doğumlu Ağır Topçu Çavuşu Abdullah Bacak,
Vakfıkebir - Mehmet oğlu 1309 (1893) doğumlu Er Ömer Sağlam,
Vakfıkebir - Hasan oğlu 1315 (1889) doğumlu Er Hüseyin Usta,
Kalecik - Veli oğlu 1309 (1893) doğumlu Er Turhan Ural,
Ilgın - Halil oğlu 1303 (1887) doğumlu "Emir Oğulları"ndan Er Abdullah,
Haymana - Hacı oğlu 1310 (1894) doğumlu Er Ali Yıldırım,
Gümüşhane - Feyzi oğlu 1316 (1900) doğumlu "Sofi Oğulları"ndan Er Mustafa,
Gaziantep - Ökkeş oğlu 1319 (1903) doğumlu Kamil"