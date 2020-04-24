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8 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı’nda hizmeti tespit edilen 8 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

İHA |
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8 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen ve "İstiklal Madalyası" verilmesi kararlaştırılan 8 şehit ve gazinin mirasçılarının isim listesi yer aldı.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Yayımlanan Resmi Gazete’deki 8 şehidin isimleri şöyle:

"Akşehir - Ali oğlu 1307 (1891) doğumlu Ağır Topçu Çavuşu Abdullah Bacak,

Vakfıkebir - Mehmet oğlu 1309 (1893) doğumlu Er Ömer Sağlam,

Vakfıkebir - Hasan oğlu 1315 (1889) doğumlu Er Hüseyin Usta,

Kalecik - Veli oğlu 1309 (1893) doğumlu Er Turhan Ural,

Ilgın - Halil oğlu 1303 (1887) doğumlu "Emir Oğulları"ndan Er Abdullah,

Haymana - Hacı oğlu 1310 (1894) doğumlu Er Ali Yıldırım,

Gümüşhane - Feyzi oğlu 1316 (1900) doğumlu "Sofi Oğulları"ndan Er Mustafa,

Gaziantep - Ökkeş oğlu 1319 (1903) doğumlu Kamil"

8 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek


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