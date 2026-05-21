8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul’da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

8. kez düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, İstanbul’da başladı.

21–24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin açılışı, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kurulan Han Çadırı önünde yapıldı.

BİLAL ERDOĞAN KONUŞMA YAPTI

Ardından İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehteran Ekibi sahne aldı.

Açılışta konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, festival boyunca kültürel zenginliklerin hep birlikte yaşanacağını söyledi.

FESTİVAL BOYUNCA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ziyaretçileri selamlayan Erdoğan, festival boyunca güreşler ve atlı sporlar başta olmak üzere çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceğini kaydetti.

"KÜLTÜRÜMÜZÜN ZENGİNLİKLERİNİ HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ"

Festival kapsamında yapılacak etkinliklerde çocukların ve ailelerin geleneksel kültürle buluşacağını ifade eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Bu yıl yine burada dört gün boyunca kültürümüzün zenginliklerini hep birlikte yaşayacağız. Çocuklarımızla, büyüklerimizle, ailece bir arada geleneğin kokusunu ve havasını soluyacağız.

Dünyanın dört bir yanından gelen misafir sanatçıları, sporcuları ve kültür insanlarını burada ağırlayacağız. Bugün buraya gelen çocuklar, kültürel zenginliğin ne kadar kıymetli ve anlamlı olduğunu yaşayarak hissedecekler.”

İstanbul’un uluslararası önemine de dikkati çeken Erdoğan, konuşmasının ardından çocuklarla birlikte kurdele keserek festivalin açılışını yaptı.