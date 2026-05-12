8 ilde kuvvetli yağış ve dolu mesaisi: Uzmanlar o saate işaret etti

İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgeleri için peş peşe uyarılar geliyor.

Salı günü öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan hava muhalefeti, özellikle başkent Ankara başta olmak üzere toplam 8 ilde hayatı olumsuz etkileyebilir.

Bugün öğle saatlerinde başlayıp ikindi vaktine kadar etkisini artırması beklenen sağanak yağmur Ankara, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Kırşehir ve Sivas çevrelerini kapsıyor.

İRİ TANELİ DOLUYA DİKKAT

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, bugün beklenen yağışların yanı sıra iri taneli dolu geçişleri için de vatandaşları uyardı.

Paylaşımında, “Bugün (salı) öğlen ve ikindi, başta başkent Ankara olmak üzere Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Kırşehir, Sivas çevrelerinde ani kuvvetli sağanak yağmur ve yer yer iri taneli dolu geçişleri bekliyoruz. Mazgalları temizleyin, ani yağış risklidir. Dolu da risk…” ifadelerini kullandı.