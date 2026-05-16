8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun boşandı

Magazin dünyasının parmakla gösterilen çifti, Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun cephesinden üzen haber geldi.

2018 yılından dünyaevine giren ve evlilikleriyle örnek gösterilen çiftin boşanma haberi, magazin gündemine bomba gibi düştü.

BOŞANDILAR

14 Temmuz 2020’de oğulları Marsel’in doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, 8 yıllık evliliklerin noktalama kararı aldı.

Geçen Pazartesi günü Gemlik Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan çift, sessiz sadasız bir şekilde boşandı.

ÇOCUĞUN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

8 yılllık mutlu evlilikleriyle bilinen çiftin aniden boşanması büyük yankı uyandırırken, çiftin 6 yaşındaki oğlu Marsel'in velayetinin anne Cansu Tosun'a verildiği öğrenildi.

Çiftin boşanma kararının ortak bir şekilde aldığı ve medeni ilişkilerine oğulları Marsel için devam edecekleri bildirildi.