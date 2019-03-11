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Serin ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Balıkesir ve çevresinde Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan serin ve yağışlı havaya karşı uyardı.

İHA | 11.03.2019 - 16:38..
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Marmara ve Ege Bölgesi'nin, Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğini açıkladı.

SERİN VE YAĞIŞLI HAVA

Balıkesir ve Çanakkale’nin kuzey ve batısı ile İzmir çevrelerinde, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olması bekleniyor. Bu yağışlı sistemin, perşembe günü bölgeyi terk edeceği tahmin edilirken, cuma günü batı bölgelerden itibaren tekrar yeni bir yağışlı sistemin etkili olmaya başlayacağı kaydedildi.

3 BÜYÜK KENTTE DURUM

İstanbul'da, yarın öğle saatlerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, zamanla etkisini artırarak, çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli olacağı ve öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da perşembe günü yağış beklenmiyor.

Ankara'da da yarın öğleden sonra başlayacak yağışların, çarşamba günü kısa süreli ve hafif sağanak şeklinde süreceği, perşembe günü ise parçalı bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de yağışların yarın sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı, öğle saatlerinde etkisini artırarak çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli şekilde süreceği belirtiliyor.

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