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81 ilde 772 semt ve mahalle pazarı denetlendi

Korona tedbirleri kapsamında semt ve mahalle pazarlarında yapılan denetimler sonucu, 342 pazarcı esnafı ve müşteri hakkında işlem uygulandığı açıklandı.

DHA |
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81 ilde 772 semt ve mahalle pazarı denetlendi

İçişleri Bakanlığınca, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 27 Mart'ta, semt ve mahalle pazarlarında, tezgahlar arası mesafe ve pazar yerlerindeki müşteri sayısı, pazarlarda sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kuralları yeniden düzenlenmişti.

Alınan önlemlerin ardından, 81 ilde 3 bin 95 polis ve jandarma personelinin katılımıyla mahalle ve semt pazarlarında denetim yapıldı.

342 ESNAF HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Ülke genelinde 772 semt ve mahalle pazarının kontrol edildiği denetimlerde;  maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgah arası 3 metre mesafe ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 342 pazarcı esnafı ile müşteriye adli ve idari işlem uygulandı.

Polis ve jandarma ekiplerinin semt ve mahalle pazarlarına yönelik denetimlerinin artarak devam edeceği belirtildi.

81 ilde 772 semt ve mahalle pazarı denetlendi

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