81 ilde denetimler üst düzeye çıkarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde koronavirüs ile ilgili çalışma grubu oluşturulurken 81 ilde gıda iş yerlerinde denetimler üst düzeye çıkarıldı.

Küresel piyasalardaki satış baskısı, tedarik zincirinde kırılma, seyahat sınırlamaları, petrol fiyatlarındaki düşüş hep birlikte Türkiye piyasalarında da güçlü satış baskısını körükledi.

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iPhone XR, 2019'un en çok satan akıllı telefonu oldu

iPhone XR, piyasaya sürülmesinden bu yana her çeyrekte küresel satış listelerinde zirveye yerleşti ve 2019'un en çok satan akıllı telefonu olmayı başardı.