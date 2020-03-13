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81 ilde denetimler üst düzeye çıkarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde koronavirüs ile ilgili çalışma grubu oluşturulurken, 81 ilde gıda iş yerlerinde denetimler üst düzeye çıkarıldı.

AA | 13.03.2020 - 15:02..
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Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesi üzerine tedbirler alınmaya devam ediyor.

DENETİMLER ÜST DÜZEYE ÇIKARILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde koronavirüs ile ilgili çalışma grubu oluşturulurken 81 ilde gıda iş yerlerinde denetimler üst düzeye çıkarıldı.

Bakanlık "Koronavirüsün hayvanlarda teşhisine yönelik gerekli altyapı mevcut olup süreç titizlikle takip edilmektedir. Açıkta satılan gıda maddelerinde hijyene azami özen gösterilmesi sağlanacak, gerekirse kolluk güçlerinden destek istenecek." açıklamasında bulundu.

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