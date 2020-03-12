Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından maskeden dezenfektana tüm koruyucu ürünlere, iki katı zam yapıldı.

Bu durum, Ticaret Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.

Bakanlık, 81 ilde virüsle ilgili fiyat artışı yapanları önlemek amacıyla denetimlerine başladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da "Türk Ceza Kanunu'na göre gereğini yapacağız." dedi.

175 BİN ŞİKAYET GELDİ

Bir basın açıklaması yapan Pekcan, "Bakanlık olarak maskeler için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Geçen hafta 13 firmanın ürünü takibe alınıp 9'una ceza kesilmiştir. Son 2 günde 175 bin şikayet geldi. Hepsinin şikayetlerine dönüş sağlayacağız." dedi.

81 ilde virüsle ilgili fiyat artışı yapanlara denetimler başladı

HAPİS CEZASI BİLE VAR

Firmalara seslenen Pekcan, "1 milyar 300 bin üretim kapasitesi bulunamaması gerçekten olağanüstü bir durum. Burada gereken yetkilerimizi kullanarak Türk Ceza Kanunlarına uygun bir şekilde gerekeni yapacağız. Maskeler konusunda önceliğimiz, kendi vatandaşımızın ihtiyacı. İnternet üzerinden satışlarla ilgili de gereğini yapıyoruz. Perakende marketlerde nasıl bir ceza uyguluyorsak, aynı cezayı internet siteleri için de yapıyoruz. Hapis cezasına kadar cezası var." şeklinde konuştu.