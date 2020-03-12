taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.241
Euro
7.0124
Altın
1638.52
Borsa
97012.41
Gram Altın
327.955
Bitcoin
39341.21

81 ilde virüsle ilgili fiyat artışı yapanlara denetimler başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık" dedi.

AA | 12.03.2020 - 13:47..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından maskeden dezenfektana tüm koruyucu ürünlere, iki katı zam yapıldı.

Bu durum, Ticaret Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.

Bakanlık, 81 ilde virüsle ilgili fiyat artışı yapanları önlemek amacıyla denetimlerine başladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da "Türk Ceza Kanunu'na göre gereğini yapacağız." dedi.

175 BİN ŞİKAYET GELDİ

Bir basın açıklaması yapan Pekcan, "Bakanlık olarak maskeler için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Geçen hafta 13 firmanın ürünü takibe alınıp 9'una ceza kesilmiştir. Son 2 günde 175 bin şikayet geldi. Hepsinin şikayetlerine dönüş sağlayacağız." dedi.

81 ilde virüsle ilgili fiyat artışı yapanlara denetimler başladı

HAPİS CEZASI BİLE VAR

Firmalara seslenen Pekcan, "1 milyar 300 bin üretim kapasitesi bulunamaması gerçekten olağanüstü bir durum. Burada gereken yetkilerimizi kullanarak Türk Ceza Kanunlarına uygun bir şekilde gerekeni yapacağız. Maskeler konusunda önceliğimiz, kendi vatandaşımızın ihtiyacı. İnternet üzerinden satışlarla ilgili de gereğini yapıyoruz. Perakende marketlerde nasıl bir ceza uyguluyorsak, aynı cezayı internet siteleri için de yapıyoruz. Hapis cezasına kadar cezası var." şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir
Twitter, koronavirüs nedeniyle personeline talimat verdi
Koronavirüs salgını nedeniyle önlem anlam twitter, personelinin evden çalışacağını belirtti.
Engin Özkoç'a yumruk atan vekilin eli sargıda
Meclis'te çıkan kavgada CHP'li vekile yumruk attıktan sonra eli kırılan AK Partili vekil, ameliyat sonrası ilk fotoğrafını verdi.
Mehmetçik'ten öğrencilere görüntülü teşekkür mesajı
Fındıkların arasındaki mektupları okuyan askerler, Giresun'daki öğrencilere görüntülü mesaj gönderdi.
CHP'den okulların tatil edilmesi için ilk yorum
CHP'li Yıldırım Kaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulları tatil etmenin, çocuklarla velileri büyük AVM'lere sevk etmeye neden olacağını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor
Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor
352
İstanbul'daki kolonya stokları tükenmek üzere
İstanbul'daki kolonya stokları tükenmek üzere
386
Ara tatilin erkene alınması gündemde
Ara tatilin erkene alınması gündemde
58
ABD Avrupa'dan seyahatleri askıya aldı
ABD Avrupa'dan seyahatleri askıya aldı
72
Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı
Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı
65
İtalya'da tüm ticari faaliyetler durduruldu
İtalya'da tüm ticari faaliyetler durduruldu
55
Okullardaki sosyal etkinlikler iptal
Okullardaki sosyal etkinlikler iptal
115
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir