Dış basından derlenen haberlerde bugün

ABD – THE WALL STREET JOURNAL
WSJ, kasırgasının vurduğu Mozambik’te kolera ve diğer salgın hastalıkların baş göstermesini manşete taşıdı. İngiltere Başbakanı Theresa May’in, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasına destek vermesi halinde istifa etmeye hazır olduğunu açıklamasının ardından Parlamento’da oylanan 8 farklı Brexit senaryosunun hiçbirinin onay alamaması, gazetinin öne çıkardığı diğer bir başlık oldu.
ABD – THE NEW YORK TIMES
Theresa May’in Brexit anlaşmasını Parlamento’dan geçirmek için istifasını vermeye hazır olduğu açıklamaları, NYT’ın ana sayfasındaydı.
İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES
Financial Times, İngiltere’de devam eden Brexit krizini, “May, anlaşayaı Parlamento’dan geçirmek için istifa etmeye hazır” başlığıyla verdi.
İNGİLTERE – THE GUARDIAN
İngiliz Parlamentosu’nda oylanan 8 farklı Brexit senaryosunun hiçbirinin onay alamaması, Guardian’ın kapağında “Parlamento son sözünü söyledi: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır” başlığıyla yer aldı.
İNGİLTERE – THE TIMES
Times, son gelişmeleri, “May istifa sözü verdi” başlığıyla duyurdu.
İNGİLTERE – THE HERALD
The Herald da, anlaşma görüşmelerini “Brexit krizi” bakış açısıyla kapağa taşıdı.