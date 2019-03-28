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Dış basından derlenen haberlerde bugün

İngiltere Parlamentosu'nda oylanan Brexit senaryolarının hiçbirinin kabul görmemesi ve Başbakan May'e yönelik istifa çağrıları, İngiliz basını başta olmak üzere dünya çapında öne çıkan konu oldu.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 13:06..
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ABD – THE WALL STREET JOURNAL

WSJ, kasırgasının vurduğu Mozambik’te kolera ve diğer salgın hastalıkların baş göstermesini manşete taşıdı. İngiltere Başbakanı Theresa May’in, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasına destek vermesi halinde istifa etmeye hazır olduğunu açıklamasının ardından Parlamento’da oylanan 8 farklı Brexit senaryosunun hiçbirinin onay alamaması, gazetinin öne çıkardığı diğer bir başlık oldu.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

ABD – THE NEW YORK TIMES

Theresa May’in Brexit anlaşmasını Parlamento’dan geçirmek için istifasını vermeye hazır olduğu açıklamaları, NYT’ın ana sayfasındaydı.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

Financial Times, İngiltere’de devam eden Brexit krizini, “May, anlaşayaı Parlamento’dan geçirmek için istifa etmeye hazır” başlığıyla verdi.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

İngiliz Parlamentosu’nda oylanan 8 farklı Brexit senaryosunun hiçbirinin onay alamaması, Guardian’ın kapağında “Parlamento son sözünü söyledi: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır” başlığıyla yer aldı.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

İNGİLTERE – THE TIMES

Times, son gelişmeleri, “May istifa sözü verdi” başlığıyla duyurdu.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

İNGİLTERE – THE HERALD

The Herald da, anlaşma görüşmelerini “Brexit krizi” bakış açısıyla kapağa taşıdı.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

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