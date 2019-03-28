Dış basından derlenen haberlerde bugün

Halk otobüsü bu defa hayvan hastanesine sürdü

YSK Başkanı: Seçim günü için tüm önlemleri aldık

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını cevaplıyor Geçtiğimiz günlerde 'bir sürpriz olacak' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından canlı olarak gençlerin sorularını yanıtlıyor.

2 Öğrenciler zorunlu ders saatlerinin azaltılmasını istiyor Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yapılan araştırma sonuçlarına göre liseliler, zorunlu olan derslerin azaltılmasını hayal ediyorlar.

3 Ersun Yanal'ın hedefi 5'incilik Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu sezonki hedefini belirledi. Yanal'ın, "8'de 8 yaparsak Avrupa kupalarına katılma şansını yakayabiliriz" dediği öğrenildi.

4 Üç boyutlu yüz teknolojisi çocuk hastalıklarını teşhis ediyor Üç boyutlu yüz teknolojisi, çocukların yüzlerinde hastalıklarla ilgili bilgiler topluyor.

5 Bangladeş’te 22 katlı binada yangın: 6 yaralı Bangladeş’in başkenti Dakka’da, 22 katlı binada yangın çıktı. Çıkan yangında 6 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

6 Kütüphanelerden, engellilere ücretsiz kargo hizmeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okumaya teşvik konusunda engelliler için de bir proje geliştirdi. Kütüphaneden istedikleri kitaplar, evlerine ücretsiz kargo ile gönderilecek…