İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi.

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait hedefler, İsrail'e ait uçak ve helikopterlerden fırlatılan roketlerle vuruldu.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, savaş helikopterleri tarafından Hamas'a ait bölgedeki altyapıya yönelik saldırı düzenlendiği kaydedildi.

ATEŞ BALONLARINA KARŞILIK VERİLDİ

Açıklamada ayrıca, Gazze'den İsrail tarafına ateş balonlarının atıldığı ve söz konusu hava saldırısının bu nedenle gerçekleştirildiği de belirtildi.

Hava saldırısında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.