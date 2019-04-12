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Pakistan'da bombalı saldırı

Kuetta kentinde bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 12.04.2019 - 08:15..
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Pakistan'ın "Dawn" gazetesinin haberine göre Emniyet Yetkilisi Abdur Razzaq Cheema, Hazar Gunji bölgesindeki pazar yerinde bombanın patlatılması sonucu en az 8 kişinin öldüğünü belirtti.

"Şİİ HAZARA GRUBU HEDEF ALINDI"

Bombalı saldırı ile Şii Hazara topluluğunun hedef alındığını kaydeden Cheema, yaralanan çok sayıda kişinin çevre hastanelere kaldırıldığını ifade etti. Polis, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Yerel medya, patlamada ölen ve yaralananların çoğunun pazarcılar olduğu bilgisini paylaştı. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

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