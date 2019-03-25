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Malatya'da deprem

Malatya'nın Arguvan ilçesi 4.5 şiddetindeki depremle sarsıldı.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 14:43..
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Malatya'da deprem

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

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