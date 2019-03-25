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Malatya'da deprem
Malatya'nın Arguvan ilçesi 4.5 şiddetindeki depremle sarsıldı.
Haber Merkezi | 25.03.2019 - 14:43..
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Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.5 şiddetinde
deprem
meydana geldi.
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