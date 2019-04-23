Van'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

BİRİ SALDIRI İÇİN GELDİ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, biri terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde yer alan ve kente saldırı için gelen, 13'ü terör örgütünün sözde gençlik yapılanmasında yasa dışı pankart hazırlama ve asma, mahalle, sokak olaylarına, taş, molotofkokteyli, havai fişek ve patlayıcı kullanarak karıştığı tespit edilen 14 zanlı gözaltına alındı.

ÖRGÜTSEL MALZEMELERE EL KONULDU

Zanlıların evlerinde, iş yerlerinde ve üst aramalarında kalaşnikof marka silah, 3 şarjör, 67 fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.