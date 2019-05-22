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83'lük Necati Dede'den 'Huma Kuşu' performansı

83 yaşındaki Erzurumlu Necati Tutaç'ın sosyal medyada yayınlanan "Huma Kuşu" şarkısını seslendirdiği performansı büyük beğeni topladı.

Haber Merkezi | 22.05.2019 - 00:05..
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Erzurum'da yaşayan 83 yaşındaki Necati Tutaç, yıllardır müzikle uğraşıyor. Ancakgeçtiğimiz günlere kadar kendisi sadce bölgesel olarak tanınıyordu.

İki gün öncesinde ise kendisini "Huma Kuşu" şarkıyısla sosyal medyadan herkes tanıdı.

83'lük Necati Dede'den 'Huma Kuşu' performansı

EŞSİZ PERFORMANS

Erzurumlu 83 yaşındaki Necati Tutaç'ın sosyal medyada yayınlanan "Huma kuşu" türküsü kısa sürede binlerce beğeni aldı. Yıllardır müzikle uğraşan Tutaç, bir günde Türkiye'nin tanıdığı ses oldu. Sosyal medyada değişik platformlar üzerinden yayılan videolar milyonlarca kez paylaşıldı, gündem haline geldi.

83'lük dededen mükemmel 'Huma Kuşu' yorumu VİDEO

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83'lük Necati Dede'den 'Huma Kuşu' performansı

83'lük Necati Dede'den 'Huma Kuşu' performansı

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