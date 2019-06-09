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Antalya'da renkli festival

Gençlerin birbirlerine boya atarak doyasıya eğlendiği festivalde 'renkli' görüntüler ortaya çıktı.

DHA | 09.06.2019 - 20:33..
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Antalya'da düzenlenen Dream Of Color Fest'e katılan yerli ve yabancı tatilciler, farklı renkteki boyalarla yaptıkları boya savaşıyla eğlenceli saatler geçirdi.

Hint kültürü olarak dünya çapında yayılan birlik ve mutluluk temalarını barındırarak 20'den fazla ülkede gerçekleştirilen 'Dream Of Color Fest, Lara sahilindeki bir beach clup'ta yapıldı.

3 TON ORGANİK BOYA KULLANILDI

Holi Festivali'ne katılanlar, müzik eşliğinde yaklaşık 3 ton organik gıda boyasını birbirlerine atarak boya savaşında eğlendi. Yerli ve yabancı tatilciler, etkinlikte eğlenceli saatler geçirdi. Etkinliğe katılanlar, 7 renkteki boyayla rengarenk olan yüzleriyle selfie çekti.

Katılımcılar, canlı müzik ve dans gösterileri eşliğinde festivalin tadını çıkardı.

Antalya'da renkli festival

Antalya'da renkli festival

Antalya'da renkli festival

Antalya'da renkli festival

Antalya'da renkli festival

Antalya'da renkli festival

Antalya'da renkli festival

Antalya'da renkli festival

Antalya'da renkli festival

Antalya'da renkli festival

Antalya'da renkli festival

Antalya'da renkli festival

Antalya'da renkli festival

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