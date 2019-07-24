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ABD Büyükelçiliği: Münbiç yol haritası hızlandırılacak

Elçilik, ABD ile Türkiye'nin bu süreci hızlandırarak somut adımlar atacaklarını belirtti.

Haber Merkezi | 24.07.2019 - 16:24..
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği,  ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetin 22-24 Temmuz tarihlerinde Ankara'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşmelere dair açıklama yaptı.

MÜNBİÇ HARİTASINDA HIZLI İLERLEME

Türk ve ABD heyetleri arasındaki Suriye konulu Yüksek Düzeyli Çalışma Grubu'nun beşinci toplantısının yapıldığı bildirilen açıklamada, tarafların Münbiç Yol Haritası'nın hızlı ve somut ilerlemesine bağlı oldukları, Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenliğini artırmak için detaylı önerileri ele aldıkları kaydedildi.

GÖRÜŞMELER SAMİMİ VE OLUMLU

"Görüşmeler samimi, olumlu ve verimli geçti" değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, ABD ve Türkiye'nin Suriye'deki müşterek endişeleri hakkında görüş alışverişini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, ABD tarafının "askeri yetkililer arasındaki istişareler dahil olmak üzere bu görüşmeleri sürdürmek için sabırsızlandığı" aktarıldı.

ABD Büyükelçiliği: Münbiç yol haritası hızlandırılacak

ABD Büyükelçiliği: Münbiç yol haritası hızlandırılacak

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