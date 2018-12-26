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Ensonhaber derledi: Dünya manşetlerinde bugün

Endonezya'daki tsunaminin devam eden yankıları dünya gündemindeki yerini korurken, Trump'ın iç politikalarının etkileri de dünya basınında tartışılan konulardan oldu.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 11:19..
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AMERİKA – THE NEW YORK TIMES

ABD’nin Suudi Arabistan’la devam eden silah satış anlaşmasını sert bir dille eleştiren gazete, Suudi Arabistan-Yemen savaşında Yemen’de gerçekleşen katliamlardan Amerika’nın sorumlu olduğu gerçeğini de manşetten paylaştı. Trump’ın, Savunma Bakanı James Mattis'in yerine atadığı Patrick Shanahan'ın, Trump’ın emir eri olduğu iması taşıyan bir diğer haber, New York Times’ın gündemindeydi.

Ensonhaber derledi: Dünya manşetlerinde bugün

AMERİKA- WALL STREET JOURNAL

Noel yortusu kutlamalarını ana sayfadan paylaşan gazete, ABD Başkanı Donald Trump ile Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell arasında devam eden para politikası gerilimi ve Trump'ın Powell'ı görevden alma ihtimali, Çin’in otomobil pazarında yaşadığı krizin etkisinde kalan yabancı üreticiler ve tsunami etkileri, gazetenin gündemi arasında yer aldı.

Ensonhaber derledi: Dünya manşetlerinde bugün

FRANSA – LE FIGARO

Dini lider Papa Francis’in salı günü verdiği Noel mesajında farklı ırk, inanç ve düşüncedeki insanlar için kardeşlik dileği, Le Figaro’nun gündemindeydi. Papa, konuşmasında Suriye, Yemen ve dünyadaki tüm savaşların sona erdirilmesi için politik çözüm çağrısı yaptı. Küresel piyasalardaki dalgalanmalı ‘kara yılbaşı’ başlığıyla veren gazete,  Netanyahu’nun nisan ayı için aldığı erken seçim kararını ‘sandıkla bahis oynuyor’ yorumuyla gündeme taşıdı.

Ensonhaber derledi: Dünya manşetlerinde bugün

FRANSA – LIBERATION

Fransız Liberation’un gündeminde bugün kapak, küresel iklim değişikliğinin Fransa’daki tarım sektörü üzerindeki olumsuz etkisine ayrıldı.

Ensonhaber derledi: Dünya manşetlerinde bugün

İSPANYA – EL PAIS

Ayrılıkçı Katalan lider Torra’nın, Kral Felipe’in görüşme çağrısını reddetmesi, İspanyol gazetenin ana gündemi oldu. Tsunaminin devam eden yankıları ve felaketin bilançosu, ülke gündeminden bugün de düşmedi.

Ensonhaber derledi: Dünya manşetlerinde bugün

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

The Guardian, Birleşik Krallık’ta patlak veren polis kuvvetlerindeki taciz skandalını gündeme taşıdı. Ülkedeki erkek polislere karşı başlatılan taciz kampanyası, manşetten paylaşılırken gündemdeki diğer konu tsunami faciası oldu.

Ensonhaber derledi: Dünya manşetlerinde bugün

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