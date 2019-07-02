Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi iktidar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin ile vizyonumuz aynı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak, dünya barışı, güvenlik ve istikrarının korunması, çok taraflılığa teşvik ve serbest ticaret gibi konularda Çin yönetimiyle hemfikir olduklarını belirtti.