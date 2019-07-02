Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi iktidar

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da seçimleri büyük bir farkla kazanması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na özgüven getirdi.
9 seçimin kaybedeni Kılıçdaroğlu, 2023'te iktidar olmayı hedefine koydu.
23 Haziran seçimlerinin sonuçlarını detaylı şekilde analiz ettiren CHP Lideri, muhafazakarların CHP'ye oy vermeye başladığını gördüğünü söyledi.
HEDEF PARLAMENTER SİSTEM
CHP Genel Başkanı, iktidara gelmeleri durumunda ilk işlerinin parlamenter sisteme dönüş olacağını da işaret etti.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem ana hedefimiz. Ama o zamana kadar planlarımızın hepsi yüzde 50 artı 1’i yakalamaya yönelik olmalıdır.
"İLK SEÇİMDE İKTİDARA GELECEĞİZ"
Bundan sonra genel iktidarı alıp Türkiye’nin sorunlarını çözeceğiz. Yapılacak ilk genel seçimde iktidara geleceğiz. İktidar odaklı çalışacağız. Bundan sonra seçim kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.