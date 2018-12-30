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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen obüsleri taşıyan konvoy, Gaziantep güzergahına hareket etti.

AA | 30.12.2018 - 17:18..
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Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen obüsleri taşıyan konvoy, Gaziantep güzergahına hareket etti.

OBÜS YÜKLÜ TIRLAR GİDİYOR

Obüslerin yüklü olduğu tırlar, güvenlik önlemleri eşliğinde Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden Gaziantep kara yoluna doğru hareket etti.

Bu arada, çeşitli birliklerden gönderilen askeri araçlar da İskenderun ilçesine ulaştı.

Demir yoluyla İskenderun Garı'na getirilen araçlar, askeri personel tarafından vagonlardan indirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri eşliğinde sınır birliklerine sevk edilmek üzere yola çıktı.

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