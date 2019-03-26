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Dış basından derlenen haberlerde bugün

Milletvekillerinin Brexit’in kontrolünü ele almalarını sağlayan önergenin 302'ye karşı 329 oyla kabul edilmesiyle birlikte Başbakan May’in yaşadığı yenilgi, yabancı basının ana gündem konusu oldu.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 12:02..
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ABD – THE WALL STREET JOURNAL

WSJ, İsrail ordusunun, devam eden ateşkese rağmen Gazze’yi bombalamaya başlamasını manşetten duyurdu. Ateşkesten ve sivil yerleşim yerlerinin vurulmasından bahsetmeyen gazete, İsrail müdahalesinin, Gazze’deki Hamas hedeflerine yönelik olduğunu ana sayfaya taşıdı. ABD Başkanı Trump’ın yaklaşan 2020 seçimlerine yönelik kampanya hazırlıkları devam ederken, muhalif Demokratların, Rusya soruşturması davasını da merkeze alarak Trump’ın kampanyasına yönelttiği eleştiriler de gazetenin gündeminde yer alan diğer bir konu oldu.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

ABD – THE NEW YORK TIMES

NYT, Trump’ın Netanyahu’yla imzaladığı Golan Tepeleri’nin resmi olarak İsrail’e ait olduğunun tanındığı anlaşmaya ait görüntüleri manşet konusu yaparken, Rusya davasındaki yolsuzluk iddialarından beraat eden Trump’ın “Aklandım” mesajlarının tam olarak gerçeği yansıtmadığına ve ABD Başkanı’nın yeni kanıtlarla tekrar topun ağzına girebileceğine yönelik spekülasyonları da ana sayfasına taşıdı.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

İNGİLTERE – THE TIMES

İngiliz gazetenin manşetinde, İngiltere'de, milletvekillerinin Brexit sürecinin kontrolünü ele almalarını öngören önergenin Parlamento'da 302'ye karşı 329 oyla kabul edilmesi yer aldı. Önergenin kabulü ile hükümetin Brexit konusunda Parlamento'da aldığı yenilgilere bir yenisi eklenmiş oldu.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

İngiltere Başbakanı Theresa May’in, "Brexit anlaşmasını üçüncü kez parlamentoya sunmak için gerekli destek hala yok" açıklamalarının ardında Parlamento’da milletvekilleri tarafından uğradığı yenilgi, The Guardian’ın da gündem konusu oldu. Gazete, İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği bombalı saldırılara da ana sayfasında yer verdi.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

İNGİLTERE – THE HERALD

İngiliz Parlamentosu’nda, milletvekillerinin, Brexit sürecinin Theresa May’in kontrolünden çıkarılmasına yönelik yaptığı oylamada elde ettikleri zaferi manşete taşıyan gazete, oylamayı, “May bir kez daha küçük düştü” başlığıyla duyurdu.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

İNGİLTERE – THE DAILY TELEGRAPH

Daily Teleghrap’ın gündeminde de, İngiliz milletvekillerinin May’e karşı elde ettikleri zafer yer aldı.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

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