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Alman devi Deutsche Bank batıyor

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın, 18 bin kişiyi işten çıkaracağı açıklandı.

AA & Ensonhaber | 07.07.2019 - 19:06..
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Alman devi Deutsche Bank batıyor

Deutsche Bank'ın hisse senetlerindeki düşüşler krizin gidişatını net bir şekilde ortaya koyuyordu.

Daha önce 14 bin kişinin işten çıkarılabileceği yönünde haberler yabancı basında yer almıştı. Bu haber doğrulandı. Habere göre 18 bin işçi 2022 yılına kadar Deutsche Bank'tan ayrılacak.

Alman devi Deutsche Bank batıyor

PİYASA DEĞERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Bankanın hisseleri, Aralık 2017’de 17 euronun üzerinde işlem görüyordu. Bu yıla 7,15 eurodan işlem görerek başlayan bankanın hisselerindeki kayıp, yaklaşık yüzde 8’e yaklaştı. Bankanın piyasa değeri ise 2018’den beri 25 milyar eurodan fazla eriyerek, 14 milyarın altına geriledi.

KARA PARA AKLAMADAN CEZA KESİLDİ

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kesilen cezalar, yönetim değişiklikleri, kara para aklama baskınları, düşük kazanç gibi çeşitli olumsuz haberlerle gündeme gelen banka, geçen yıl Frankfurt Savcılığı tarafından kara para aklama şüphesiyle genel merkezine düzenlenen baskın nedeniyle yine zor durumda kalmıştı.

ALMANLAR İSMİNDEN UTANIYOR

Son baskın nedeniyle Alman basınında, karıştığı uygunsuz işlemlerden dolayı "Almanya" markasına zarar verdiği gerekçesiyle, bankanın isminden "Deutsche" ifadesini kaldırması gerektiği de tartışılmıştı.

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