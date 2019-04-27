Dünya manşetlerinde hafta sonu

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

ABD’li petrol şirketlerinin, dünya genelinde cereyan eden politik krizler ve global ekonomik zorluklar karşısında, 2019 yılının ilk çeyreğinde tahminlerin çok altında kâr oranlarında kalması, WSJ’ın manşet konusu oldu. Bunun yanı sıra ABD Ticaret Bakanlığı’ndan tarafından açıklanan, yılın ilk çeyreğindeki yüzde 3.2’lik ekonomik büyüme rakamı, gazetenin gündeminde yer alan bir diğer başlık oldu.

ABD – THE NEW YORK TIMES

ABD Başkanı Trump’ın, ABD Merkez Bankası FED’in üyeliği için aday gösterdiği, kadınlara yönelik ayrımcı söylemlerinden ötürü oldukça tartışılan bir isim olan Stephen Moore’a yönelik eleştiriler, NTY’ın ana gündem konusu oldu. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen 3.2’lik büyüme de gazetenin manşet konusu olarak öne çıktı.

İNGİLTERE – THE DAILY TELEGRAPH

İngiltere’de Kabine bakanlarına yönelik devam eden, 5G telefon ağının kurulmasında Çinli teknoloji şirketi Huawei’den yardım alınması kararını sızdırıp sızdırmadıklarının tespitini amaçlayan soruşturma, gazetenin manşet konusuydu. İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn’in, haziran ayında ülkeye devlet ziyareti gerçekleştirecek olan ABD Başkanı Donald Trump onuruna verilecek yemeğe katılmayacağını açıklamasının ardından muhalefe liderine yönelik yapılan ikiyüzlülük suçlamaları da Daily’nin gündemindeydi.

FRANSA – LE MONDE

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un dün gerçkeleştirdiği basın toplantısını ana sayfaya taşıyan gazete, Macron’un Sarı Yelekliler eylemlerine dair verdiği “Fransa’nın bu protesto gösterilerinden çıkartacağı dersler var” demeçlere yer verdi.

İRAN – IRAN DAILY

İranlı Petrol Bakanı Zanganeh’ini İran petrol yaptırımları konusunda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin petrol üretim kapasiteleri konusunda dalgalanma yarattığını söylemesi, İranlı gazetenin ana sayfasında yer aldı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in, Trump’ın dış politikalarının, yakınındaki isimler tarafından manipülasyona uğradığını belirten açıklamaları ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede Kore Yarımadası'nda barış ve güvenliğin ABD'nin tutumuna bağlı olduğuna yönelik söylemleri de ana sayfadan paylaşıldı.