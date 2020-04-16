87 yaşında koronavirüsü yendi

25 Şubat tarihinde 32 kişilik umre kafilesi ile birlikte Suudi Arabistan’a gittikten sonra 15 Mart tarihinde Ankara’da Gölbaşı’nda karantina altına alınan 87 yaşındaki Mustafa Turan, yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı.

Mustafa Turan tedaviye olumlu cevap verdi ve yapılan son testlerinin ise negatif çıktı.

UMREDEN DÖNÜNCE KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Orhangazi’nin bir çok kesimi tarafından tanınan ve sevilen Mustafa Turan, 15 Mart tarihinde umre dönüşü 32 kişi ile birlikte Gölbaşı’ndaki bir yurt binasında karantinaya alınmıştı.

Karantina süresinin sonunda koronavirüs testleri yapılan Mustafa Turan’ın testleri pozitif çıkmıştı.

MUSTAFA AMCA, TEDAVİYE OLUMLU CEVAP VERDİ

10 gün önce Ankara’daki bir hastanede tedavi altına alınan Mustafa Turan’ın tedaviye olumlu cevap verdiği ve iyileştiği belirlendi.

Mustafa Turan’ın hastaneden taburcu edilerek Orhangazi’ye getirileceği kaydedildi.