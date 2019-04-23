Yabancı basında öne çıkanlar

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

Sri Lanka'da pazar günü bazı kiliselerde ve otellerde düzenlenen, 310 kişinin öldüğü, 500’ü aşkın kişinin ise yaralandığı terör saldırıları sonrasında ABD istihbaratının, Sri Lanka'yı nisan ayında, saldırılar düzenlenebileceği yolunda uyardığı yönündeki iddialar, WSJ’ın ana gündem konusu oldu.

Gazetenin manşet paylaşımlarından bir diğeri ise, Trump’ın İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklamasının ardından petrol fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaşması oldu.

ABD – THE NEW YORK TIMES

Sri Lanka terör saldırılarındaki istihbarat bilgisine yer veren gazete, yetkililerin saldırılardan 10 gün önce gerekli uyarılarda bulunduğunu fakat Sri Lankalı yetkililerin gerekli güvenlik önlemlerini almadığı iddiaları gündeme taşıdı.

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

Sri Lanka Ulusal Entegrasyon Bakanı Mano Ganesan’ın saldırıdan haberinin olmasına rağmen gerekli önlemleri almadığına yönelik söylentiler, FT’ın da gündem konusu oldu. Gazete, ABD hükümetinin İran petrol yaptırımları muafiyetinin kaldırılmasına yönelik kararının ardında, ülkedeki ihracatı tamamen bitirmeye yönelik bir hedefin yattığı analizine de yer verdi.

İNGİLTERE – THE TIMES

Sri Lanka’daki terör kurbanlarının cenaze törenleri ve yakınlarını kaybedenlerin açıklamaları, İngiliz gazetenin manşet konusu oldu.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Terör saldırıların istihabaratının, yerel yetkilere iletilmesine rağmen bir önlem alınmaması, The Guardian’ın da manşetinde yer alırken, İngiliz gazete bu skandal zafiyetin ardında devlet başkanıyla hükümet arasındaki siyasi ayrılıkların yer aldığı görüşüne yer verdi.

İRAN – IRAN DAILY

ABD’nin İran petrol yaptırımlarını ağırlaştırmasının ardından yükselen petrol fiyatları ve İranlı yetkililerin “ABD planlarında başarısız olacak” açıklamaları, gazetenin gündem konusu oldu.