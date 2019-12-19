Alman devi Deutsche Bank batıyor

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, günden güne erimeye devam ediyor.

Banla, maliyetlerini düşürebilmek amacıyla alınacak yeni tasarruf tedbirleri kapsamında 6 bin kişinin işten çıkartıldığını, 300 şubenin de kapatılacağını açıkladı.

200 MİLYON EUROLUK TASARRUF PLANLANIYOR

Özel Müşteri İşleri Bölümü Başkanı Manfred Knof, tasarruf için daha önce planlanan 600 milyon euro tasarruf rakamını 2022 yılına kadar 1 milyar euro seviyesine çıkaracaklarını açıkladı. Banka genelinde kemer sıkma politikalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Knof, Deutsche Bank'a bağlı olan Postbank'ın şubelerinde de azalmaya giderek 200 milyon euroluk tasarruf yapmayı planladıklarını duyurdu.

2020'YE KADAR 18 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Toplamda 91 bin çalışanı bulunan Deutsche Bank'ın aldığı tasarruf tedbirleri kapsamında 2022 yılına kadar 18 bin çalışan işten çıkarılacak. Deutsche Bank Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sewing, tasarruf tedbirleri ile birlikte yeniden hizmet ağırlıklı bir yapılanmaya gidildiğini belirterek, "Müşterinin ihtiyaçlarına göre müşterilerimizin bizi istedikleri yerde olacağız. Gelecek de artık kısa vadeli karlarla ilgili değil, yalnızca sürdürülebilir büyüme ile ilgili olmalıdır" sözleriyle Deutsche Bank'ın yeni stratejisini açıkladı.