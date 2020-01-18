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MetroPOLL'ün genel seçim anketi

MetroPOLL tarafından paylaşılan anket sonuçlarında Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 50,8 olduğu görüldü.

Haber Merkezi | 18.01.2020 - 19:08..
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MetroPOLL'ün genel seçim anketi

Türkiye'nin önünde uzun bir seçimsiz dönem var.

Muhalefet cephesinden sürekli erken seçim çağrıları yükselmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu konudaki tartışmaları noktaladı.

Erdoğan, seçimlerin günü geldiğinde yapılacağını açık bir şekilde söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine rağmen erken seçim tartışmaları son bulmadı.

Muhalefetten gelen çağrılar nedeniyle kamuoyu araştırma şirketleri çalışmalarına devam ediyor.

MetroPOLL, bu kapsamda yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuna sundu.

BU PAZAR SEÇİM OLSA

MetroPOLL'ün yaptığı ankete göre; bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı;

AK Parti: Yüzde 41

CHP: Yüzde 24,8

MHP: Yüzde 9,8

HDP: Yüzde 11

İyi Parti: Yüzde 8,3

Saadet Partisi: Yüzde 0,8

Gelecek Partisi: Yüzde 2

Ali Babacan'ın kuracağı parti: Yüzde 1,7

Diğer: Yüzde 0,6

MetroPOLL'ün genel seçim anketi

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