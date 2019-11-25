Barış Pınarı Harekatı’nda son durum

Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca, bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili "Harekat bitti ama sızma, taciz ve saldırılar var. Meşru müdafa kapsamında bunlara karşılık veriliyor." açıklamasında bulunuldu.

Pençe Harekatları'yla ilgili bilgiler veren güvenlik kaynakları; "Pençe operasyonlarında bugüne kadar 163 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe 1-2 operasyonlarında bugüne kadar 90 terörist etkisiz hale getirilirken 320 mağarayla 266 adet mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tespit etkisiz hale getirildi.

Sinath - Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe - 3 operasyonunda bugüne kadar 73 terörist etkisiz hale getirilirken, 53 mağara ile 78 adet mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.



Barış Pınarı Harekatı alanında şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

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