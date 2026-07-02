9 ilde 2 milyar 300 milyon TL'lik siber operasyon: 36 tutuklama

Yurt genelinde vatandaş güvenliğini tehdit eden dolandırıcılık ve yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

İçişleri Bakanalığı bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre son olarak 9 ilde düğmeye basıldı.

Operasyon kapsamında hesaplarında 2 milyar 300 milyon TL'lik hareketlilik tespit edilen 37 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 36'sının tutuklandı.

HESAPLARDA 2 MİLYAR 300 MİLYON TL'LİK HAREKETLİLİK

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“9 il merkezli “nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis” suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 2 Milyar 300 Milyon TL para hareketliliği olduğu tespit edilen 73 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerden; 36’sı tutuklandı. 35 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.”

DOLANDIRICILIK VE YASA DIŞI BAHİS

“Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 9 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri tespit edildi.”

KARARLILIK MESAJI

“Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılara geçit vermiyoruz. Aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.



Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.”