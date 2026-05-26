9 yaşındaki kızın gücü dünyayı şaşırttı! 82 kiloyu havaya kaldırınca...

ABD’nin New York kentinde yaşayan 9 yaşındaki Lucy Milgrim, sıra dışı performansıyla sosyal medyada gündem oldu.

Küçük yaşına rağmen spora olan tutkusu ve disiplinli çalışmasıyla dikkat çeken Lucy, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 82 kilogramlık ağırlığı kaldırarak büyük yankı uyandırdı.

Henüz ilkokul çağında olan Lucy’nin kaldırdığı ağırlığın, kendi vücut ağırlığının yaklaşık üç katına denk geldiği belirtildi.

Genç sporcu, bu etkileyici performansıyla yalnızca spor dünyasının değil, milyonlarca sosyal medya kullanıcısının da ilgisini çekti.

AİLESİ DESTEKLİYOR

Ailesinin desteğiyle küçük yaşlardan itibaren sporla iç içe büyüyen Lucy’nin özellikle kuvvet antrenmanlarına ilgi duyduğu ifade ediliyor.

Antrenmanlarını uzman gözetiminde sürdüren küçük sporcu, disiplinli çalışması sayesinde yaşıtlarının çok üzerinde bir fiziksel performans sergiliyor.