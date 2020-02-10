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Afrin’de bombalı saldırı

Suriye topraklarında yer alan Afrin ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında en az 8 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.

AA | 10.02.2020 - 11:30..
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Suriye’nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinin merkezinde, Racu yolu olarak bilinen caddeye park edilen bomba yüklü araç infilak etti.

8 KİŞİ ÖLDÜ

Saldırıda yoldan geçen sivillerden 8 kişi yanarak can verirken, 15 kişi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangına, arama kurtarma ekipleri müdahale etti.

Tedavi altına alınan sivillerden bazılarının durumu ağır olduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Afrin’de bombalı saldırı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun, 18 Mart 2018’de Zeytin Dalı Harekatı’yla terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardığı ilçede, örgüt hücreleri zaman zaman sivilleri hedef alan bombalı saldırılar düzenliyor.

Afrin’de bombalı saldırı

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini, ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını bildiriyor.

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