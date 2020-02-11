Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı konuşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere kameralar karşısına geçti.

"Burada FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım" diyerek sözlerine başlayan CHP Lideri, "Tarihsel bir süreci anlatacağım Herkes dikkatle dinlesin. 20 soru 20 cevap" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"1. Terör örgütü FETÖ devletin tüm kılcal damarlarına sızar?

Buraya terör örgütünün elemanlarını yerleştirenlere FETÖ'nün siyasi ayağı diyoruz.

2. Bunu neden söylüyorum?

Bu yetkiyi belli kişi ve kurumlar kullanabilir. Atama yetkisi herkeste değildir. Devletin kılcal damarlarına FETÖ'nün elemanlarını yerleştiren kişiye FETÖ'nün siyasi ayağı denir.

3. Bu yetkileri parlamentoda muhalefet ait partiler yerleştirebilir mi?

Hayır, yerleştiremez. Yetkisi yok. Ancak eleştirirler, yanlış diye. FETÖ'nün elemanlarını yerleştiriyorsunuz, yapmayın diyoruz.

4. İktidardaki parti madem atamalar konusunda tek yetkili, terör örgütü üyelerini devletin kılcal damarlarına yerleştirirken, 'Bunların dürüst olduğunu sanıyordum. Benim bilgim yoktu' diyebilir mi?

Sağlıklı işleyen bir devlette, liyakatın esas olduğu devlette, terör örgütü üyesini istihbarat örgütleri izlerler. Hiçbir yönetici de benim haberim yoktu diyemez. Neden izlerler? Devlet bakidir. Siyasi iktidar ise genel bir şeydir.

5. FETÖ'nün adımları izleniyor muydu?

Evet, izleniyordu. Benim bildiğim son rapor, 3 Nisan 1991 tarihli MİT raporu. CIA ile ilişkilerini o raporda yazmışlar.

6. Sadece 1991 yılında mı MİT rapor düzenlendi?

Hayır, düzenli izlemiştir. MİT Müsteşarının açıklaması var. Devletin pek çok kademesinde yer almışlar diyor.

7. FETÖ ile istihbaratı sadece MİT mi topluyordu?

Emniyet, jandarma istihbarat da FETÖ ile bilgileri düzenli topluyordu.

8. MGK, FETÖ ile mücadele edlmeli diye bir karar aldı mı?

Milli Güvenlik Kurulu'nda bu olay konuşuldu mu, evet. 25 Ağustos 2004 tarihinde. 481 sayılı karar. MHG kararıdır. Kararı okuyorum; 'FETÖ konusu gündeme gelmiş, yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerine yönelik bir eylem planı hazırlanması uygun görülmüş ve tavsiye kararının hükümete bildirilmesine karar verilmiştir.'

9. MGK kararına karşı hükümet ne yapmıştır?

Dönemin hükümetin başında Erdoğan vardır. MHK kararı geldi, imzayı da basmış. Ne yaptı.

Dönemin Başbakanlık Müsteşarı: Tavsiye kararı Başbakanlık'a bildirildikten sonra konuyu Erdoğan'a açtım. Gelen yazıyı dosyasına kaldırmaya karar verdik. Bu karar metni Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılmadı. Hakkında hiçbir işlem yapılmadı. MHK toplantısına katılanların dıışında kimsenin haberi olmadı.

10. MGK'nın bu kararına rağmen, FETÖ devletin kılcal damarlarına sızmaya devam etti mi?

Evet bu güzelim ülkeye ihanet etmeye devam ettiler. Devletin en hassas kurumlarına FETÖ'nün elemanlarını bir bir yerleştirmeye devam ettiler. İçişleri, Maliyet, orduya, ÖSYM'ye bütün bunların tamamı aşama aşama gerçekleşti.

11. FETÖ'nün yürütme organı yetkileri aşan olaylarını nasıl gerçekleştirdi?

TBMM, FETÖ'nün taleplerini yerine getirmek için araç olarak kullanıldı. Yasa ile kitleler halinde atamaların yolu açıldı. 6110 sayılı kanun, Yargıtay ve Danıştay'a hakim tayin edildi. Yargıtay'a 160 hakim atandı. Ben '160 militan atadınız' diye isyan etmiştim.

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