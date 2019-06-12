Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Para Piyasaları Kurulu'nun (PPK), Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandığı bildirildi.
Toplantıda, politika faizinin yüzde 24 düzeyinde sabit tutulduğu açıklandı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.
SIKI DURUŞUN KORUNMASINA KARAR VERİLDİ
İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Bununla birlikte kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.
Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir.
Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin kurulun geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."
DOLARIN TEPKİSİ
Karar sonrası dolar kuru 5.81'den 5.79'a geriledi.